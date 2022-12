Ici tout commence spoilers : Greg sur le départ, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 26 au 30 décembre)

4.1 ( 9 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 26 au 30 décembre 2022 – Le week-end commence et en ce jour de réveillon de Noël, vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence ». Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la proposition que va recevoir Greg.

En effet, le chef Delobel propose à son fils d’aller se charger de l’ouverture de son restaurant… à Tokyo ! Greg, sur le point de demander Eliott en mariage, est en plein dilemme. Mais ses amis lui conseillent de foncer… Greg va-t-il partir ? Hortense a une idée : maintenir sa demande et partir tous les deux !

Pendant ce temps là, c’est tendu entre Kelly et Laetitia, et Salomé et Thomas. Kelly ne veut plus parler à Salomé, qui décide de rompre avec Thomas… Les choses vont-elles finir par s’apaiser ?

Quant à Billie, elle va tenter de réconcilier Joachim et Clotilde.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 décembre 2022

Lundi 26 décembre (épisode 564) : Greg se retrouve face à un ultimatum. De son côté, Salomé encaisse les coups pour préserver son couple. Au Double A, Axel convie sa mère à un dîner privé.

Mardi 27 décembre (épisode 565) : Le doute pèse sur les épaules de Greg : entre le mariage et Tokyo, il ne sait plus quoi faire. Pour Thomas, Kelly et Salomé, le cookie adoucit les mœurs. A L’institut, c’est l’heure de révéler les quatre chefs qui participeront au championnat.

Mercredi 28 décembre (épisode 566) : Tiraillé entre Tokyo et son avenir avec Eliott, Greg prend une terrible décision. A L’institut, Teyssier fait tout pour que Théo renonce au championnat. En cuisine, David surprend tout le monde : il a arrêté de boire et fait des miracles !

Jeudi 29 décembre (épisode 567) : Pour éloigner Eliott, Greg prend des mesures radicales. L’âme romantique, Billie élabore des stratagèmes pour réconcilier Joachim et Clotilde. En service, Deva est victime d’attaques et David prend sa défense de façon démesurée.

Vendredi 30 décembre (épisode 568) : Eliott découvre toute la vérité. Entre amour et raison, le cœur de Deva balance. Troublée, Clotilde se retrouve une nouvelle fois face à Joachim.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 26 au 30 décembre 2022

