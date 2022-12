Jean-Luc Reichmann est l’animateur préféré des français en 2022

5 ( 9 )

Jean-Luc Reichmann anime « Les 12 coups de midi » tous les jours sur TF1 depuis de nombreuses années et aujourd’hui, il vient d’être élu animateur préféré des français 2022 par le sondage TV Mag / OpinionWay.







« Vous ne pouvez imaginer à quel point ce cadeau de fin d’année me touche, me rend heureux pour ces fêtes. » a déclaré l’animateur sur ses comptes des réseaux sociaux.







« Tant que je le pourrai, tant que j’aurai la joie, la santé la force et l’envie, tant que vous me ferez confiance, tant que je me sentirai utile, je serai à vos côtés, en toute sincérité, pour vous faire partager mes émotions, pour essayer de vous surprendre, de vous faire sourire, et pour tenter de vivre, ensemble, des moments uniques. »

Stéphane Plaza, premier l’an dernier, est 2ème du classement. Il est suivi par Nagui, Karine Le Marchand, Julien Courbet, Stéphane Bern et Cyril Lignac. Au total, le top 10 compte 4 animateurs d’M6.



Notez que Vincent Lagaf’, disparu des grandes chaînes, est 9ème du classement.

