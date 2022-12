Jeff Panacloc Adventure, le spectacle inédit ce soir sur TF1 (23 décembre)

5 ( 6 )

« Jeff Panacloc Adventure », le spectacle inédit de Jeff Panacloc, est diffusé ce vendredi 23 décembre 2022 sur TF1. L’occasion de passer un bon moment à rire en cette veille de réveillon de Noël !







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Jeff Panacloc Adventure », présentation

Bienvenue chez Jeff Panacloc ! Avec ce nouveau spectacle, Jeff Panacloc invite les téléspectateurs à un grand voyage, immergés dans son nouveau parc d’attractions, un univers riche et fort tant visuellement qu’émotionnellement à la frontière du réel et de l’imaginaire, de l’humour et de la poésie. Une expérience hors du commun vous attend avec comme mot d’ordre : l’humour sans concession de Jeff Panacloc et de sa famille nouvellement agrandie de trois personnages : Le Covid alias Michel Variant, Jean-Louche, le fils de Jean-Marc et leur plus grand fan Christian… sans oublier évidemment Jacky qui revient en superstar dans ce 3ème spectacle.

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu avec la bande-annonce.



Jeff Panacloc Adventure, le nouveau spectacle inédit. 📺 Vendredi à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/NGyLdXN1kS — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) December 21, 2022

Envie de passer une bonne soirée ? « Jeff Panacloc Adventure » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir.Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.

