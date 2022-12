Ici tout commence du 23 décembre : Greg et Eliott se retrouvent (résumé + vidéo épisode 563)

4.6 ( 7 )

Ici tout commence du 23 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 563 – Greg et Eliott se retrouvent ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais le Noël de l’institut ne va pas être joyeux pour tout le monde ! L’histoire entre Salomé et Thomas va être révélé au grand jour…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 23 décembre – résumé de l’épisode 563

Greg et Eliott se retrouvent enfin tous les deux. Ils profitent l’un de l’autre à l’écart des autres élèves.Pour rien au monde ils ne quitteraient leur petite bulle d’amour… Mais, il va bien falloir retourner en cuisine pour le menu de Noël !

Une invitée surprise arrive au Noël de L’institut : c’est l’heure des révélations. A L’institut, Noël prend les airs d’un numéro de voltige.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

