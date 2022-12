La France a un incroyable talent du 20 décembre : la finale en direct ce soir, qui sera le gagnant ? (VIDÉO)

5 ( 7 )

La France a un incroyable talent du 20 décembre – Ce soir en direct sur M6, c’est l’heure de la grande finale de la saison 17 de La France a un incroyable talent. Ils ne sont plus que 13 en compétition et ce soir l’un d’eux sera sacré gagnant !







A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 20 décembre – le programme de la finale

Après 9 semaines de compétition, La France a un Incroyable Talent couronne ce soir son 17e grand gagnant ! Pour cette dernière émission de la saison, ils seront 13 finalistes, chargés de vous séduire pour tenter de décrocher le Graal et les 100.000 euros.

Aux côtés des 8 talents sélectionnés lors des demi-finales, 5 golden-buzzers de choix, qualifiés dès les auditions : Rayane, Antigravity Show, Alexis Couvelaere, le Circus Baobab et Enzo Pèbre.

Pour cette ultime performance, les compteurs sont remis à zéro et c’est vous qui voterez pour faire gagner votre candidat préféré. Le jury n’aura qu’un rôle consultatif et pourra ainsi profiter pleinement du spectacle !

Qui ajoutera son nom au palmarès de l’émission et repartira avec 100.000 euros ?

La France a un incroyable talent, les finalistes sont…

– La P’tite Fumée (Golden Buzzer d’André Manoukian)

– Les Ramadhani Brothers, acrobates

– Le Duo Gemini, danseurs Acrobatiques

– Mickaël Dos Santos (Nouille le chat), chanteur

– Orilia, chanteuse (qualifiée première demi-finale)

– Marco Tempest & Les Dronisos pour leur spectacle de drônes (qualifiés première demi-finale)

– Duo des articulés, acrobates et contorsionnistes (qualifiés première demi-finale)

– Óscar et Tifany González (Golden Buzzer de Kyan Khojandi)

– Rayane, pianiste (Golden Buzzer d’Hélène Ségara aux auditions)

– Antigravity Show, Interprète multimédia (Golden Buzzer de Sugar Sammy aux auditions)

– Alexis Couvelaere, chanteur (Golden Buzzer de Karine Le Marchand aux auditions)

– Circus Baobab (Golden Buzzer d’Eric Antoine aux auditions)

– Enzo Pèbre, cerceau aérien (Golden Buzzer de Marianne James aux auditions)



