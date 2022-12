La France a un incroyable talent : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 20 décembre)

5 ( 5 )

La France a un incroyable talent, finale du 20 décembre 2022 – C’est ce soir qu’M6 diffusait en direct la grande finale de la saison 17 de La France a un incroyable talent. Qui est le grand gagnant de cette saison 17 ?







Publicité





Ce soir c’est les téléspectateurs qui décidaient et ils ont choisi de sacrer Rayane, jeune pianiste de 15 ans.







Publicité





La France a un incroyable talent, Rayane est le grand gagnant

Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, et Sugar Sammy ont été bluffés ce soir par les prestations des 13 finalistes. Le niveau était particulièrement élevé lors de cette finale avec des numéros particulièrement impressionnant !

Le top 5 a été donné : Alexis est arrivé 5ème, Orilia est 4ème, Enzo Pèbre est 3ème, et le Duo Gemini a terminé 2ème. Et c’est donc Rayane qui remporte la victoire et les 100.000 euros ! Rayane avait eu le Golden Buzzer d’Hélène Ségara aux auditions.



Publicité





Karine Le Marchand a annoncé que « La France a un incroyable talent » serait de retour l’an prochain pour une 18ème saison, le casting est ouvert sur 6play.

VIDÉO Rayane remporte La France a un incroyable talent

Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle saison et si vous avez manqué cette finale, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note