« La folle aventure du chocolat » : votre documentaire ce soir sur France 5 (20 décembre 2022)

5 ( 9 )

« La folle aventure du chocolat » au programme TV du mardi 20 décembre 2022 – Ce mardi soir à la télé, France 5 vous propose le documentaire inédit « La folle aventure du chocolat ».







Publicité





A voir dès 21h sur la chaine, mais aussi en avant-première et en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« La folle aventure du chocolat » : présentation

« La vie, c’est comme une boîte de chocolats ! » Adoré de tous, le chocolat est l’aliment du plaisir par excellence. Il est partout et, pourtant, nous sommes beaucoup à ignorer son histoire.

Saviez-vous que la plus commune des friandises de notre époque a été la monnaie et la boisson sacrée des Aztèques ? Le plaisir coupable de Louis XIV ? Le moteur de la révolution industrielle ou encore l’inspirateur d’artistes géniaux, de Marcel Duchamp à Roald Dahl ?

À travers une kyrielle d’archives savoureuses, des extraits de films cultes comme Forrest Gump ou Charlie et la chocolaterie, des rencontres avec les plus grands chocolatiers d’aujourd’hui comme Patrick Roger ou Stéphane Bonnat, ce documentaire nous raconte l’épopée de cet aliment unique en son genre qui n’a eu de cesse de se métamorphoser au fil du temps et qui n’a pas fini de nous régaler.

Dans ce documentaire interviennent, notamment :

– Stéphane Bonat, artisan-chocolatier

– atrick Roger, meilleur ouvrier de France, chocolatier

– Elisa Montiel-Welti, experte cacao de la Maison Bonnat

– Pierre Marcolini, artisan-chocolatier

– Chloé Doutre-Roussel, experte cacao et chocolat

– Victoire Finaz, chocologue



Publicité





Le documentaire « La folle aventure du chocolat » , c’est ce soir à 21h sur France 5.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note