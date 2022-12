L’art du crime du 19 décembre : votre épisode avec Florent Peyre ce soir sur France 2

4.6 ( 9 )

L’art du crime du 19 décembre 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 2 continue de diffuser la saison 6 inédite de votre série « L’art du crime ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 2 de la saison 6, qui sera suivi de deux rediffusions.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







Publicité





Antoine Verlay, flic brillant mais inculte en art, et Florence Chassagne, historienne de l’art talentueuse et fantasque, se confrontent dans cette nouvelle saison à l’univers de deux immenses artistes : Édouard Manet et Edvard Munch, dont les œuvres font plus que jamais écho à la relation ambiguë qu’entretient notre duo.

L’art du crime du 19 décembre 2022 : l’épisode inédit de ce soir

Dans les catacombes de Paris, une jeune femme, déguisée en vampire, est retrouvée assassinée, étendue dans un cercueil, un pieux enfoncé dans le cœur. Près du corps, une reproduction du tableau « Vampire » d’Edvard Munch. Le capitaine de police Antoine Verlay et l’historienne de l’art Florence Chassagne enquêtent au sein de la troupe de théâtre dans laquelle la victime, Sarah Angeli, une comédienne de 24 ans, jouait. Deux jours auparavant, la défunte et Cécile Monclar, la comédienne qui la remplaçait quand elle était en repos, se sont violemment disputées.



Publicité





Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Éléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias)…

En guests : Florent Peyre (Stéphane Delage) et Alban Casterman (Edvard Munch)

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note