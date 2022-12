« L’art du crime » du 5 décembre : vos épisodes ce soir sur France 2

4.3 ( 6 )

« L'art du crime » du 5 décembre 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 2 rediffuse deux épisodes de votre série « L'art du crime ». Au programme aujourd'hui, l'épisode de la saison 4 intitulé « Le testament de Van Gogh ».







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette saison 4 de L’art du crime.

« L’art du crime » du 5 décembre 2022 : l’épisode inédit de ce soir

Un matin, Cédric Montet, séminariste de 25 ans, est retrouvé mort poignardé dans une cour du Louvre. Parallèlement au séminaire, la victime travaillait sur une thèse en histoire de l’art sur la démonologie chez Jérôme Bosch. Sur le lieu du crime, le capitaine de police Antoine Verlay et l’historienne de l’art Florence découvrent un tatouage sur le torse du défunt qui les met sur la piste d’une œuvre disparue du célèbre peintre flamand. Deux jours avant sa mort, le séminariste s’était fait voler un dessin de l’atelier de Bosch qui appartenait à sa famille.



Saison 2, épisode 6 : Antoine et Florence se rendent à l’Institut Saint Donatien afin d’arrêter Daniel Sanchez, l’homme soupçonné d’avoir volé une pochette appartenant à Cédric Montet. Celle-ci contient des dessins inédits de Jérôme Bosch. Poursuivi, Daniel Sanchez fait une chute fatale du 4ème étage. Près de son corps, la police scientifique trouve une lame couverte du sang de Cédric Montet. Le père Christophe accuse la police d’avoir poussé cet homme au suicide. Antoine découvre qu’une personne l’a en fait balancé par-dessus la rambarde après lui avoir arraché la pochette.

Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alexandre Pardo), Emmanuel Noblet (Hugo Prieur), Dounia Coesens (Juliette Mariton), Julie-Anne Roth (Olivia Meyer)…

Et en guests : Stéphane Bern et Cécile Rebboah

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 2.

