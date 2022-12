« Le Grand Échiquier à Versailles » : les invités ce 5 décembre sur France 3

5 ( 6 )

Le Grand Échiquier du 5 décembre 2022 – Ce soir sur France 3, Claire Chazal présente « Le Grand Échiquier à Versailles ». Rendez-vous à Versailles, haut lieu de la culture, admiré dans toute l’Europe, pour une soirée exceptionnelle. Une émission événement qui permet de parcourir le château et d’offrir un magnifique écrin aux invités, dans un lieu rempli d’histoire, grâce au dispositif exceptionnel du réalisateur François Goetghebeur dans l’Opéra royal et la galerie des Glaces, symbole du rayonnement de cette résidence royale.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Publicité





« Le Grand Échiquier » du 5 décembre 2022 : les invités de ce soir

Le grand échiquier est un lieu de rencontre où se mêlent tous les arts et toutes les générations d’artistes. Claire Chazal sera accompagnée tout au long de la soirée de l’Orchestre de l’Opéra royal et de son chef d’orchestre Victor Jacob.

À ses côtés, Patrick Bruel fera découvrir son nouvel album, Encore une fois, Clara Luciani, qui a ajouté un peu de disco à son dernier disque, Cœur, Lang Lang, qui revient à Versailles après s’y être marié, pour un album consacré à Walt Disney, sans oublier le rappeur Youssoupha qui adresse ses mots tendres à son fils dans « Mon roi », la jeune artiste phénomène Lous and the Yakuza, qui chantera « Hiroshima », et le trio éphémère Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué.



Publicité





L’art lyrique sera à l’honneur de cet Opéra Royal avec la soprano Julie Fuchs, ainsi que la danse avec les deux étoiles de l’Opéra de Paris Dorothée Gilbert et Hugo Marchand, puis le prodige de l’accordéon Théo Ould.

Dans ce lieu qui accueillera certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024 sera également présent le metteur en scène Thomas Jolly qui a été choisi pour la cérémonie d’ouverture. De nouvelles disciplines seront mises en lumière, grâce au champion du monde de BMX Matthias Dandois et l’équipe de France de break dance, qui performeront dans les salons du château.

Sans oublier l’écrivain Alain Mabanckou, qui revisite sa ville natale dans Le commerce des allongés, et Erik Orsenna, académicien, amoureux de Versailles depuis l’enfance, pour qui ces lieux de patrimoine n’ont aucun secret.

Le temps d’une soirée, Le grand échiquier devient la plus grande salle de spectacles de France.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note