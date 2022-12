« Le come-back de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 15 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

4.4 ( 7 )

« Le come-back de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce jeudi 15 décembre 2022 – TF1 vous propose un nouveau téléfilm de Noël inédit ce jeudi après-midi et il s’intitule « Le come-back de Noël ». Notez qu’il sera suivi de la rediffusion de « Un drôle de Noël ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le come-back de Noël » : l’histoire

Bedford & Sullivan forme un duo mythique originaire de Pineville, composé de Steve Bedford et Mike Sullivan. Malheureusement, ils se sont séparés il y a presque dix ans, suite aux problèmes d’alcoolisme de Mike. Quinn, la fille de Mike, est manager à New York. Elle essaie de faire connaître sa cliente Addison, une jeune chanteuse originaire de l’Alaska. Malgré son talent, Addison ne parvient pas à s’imposer dans le milieu. Un concert télévisé de Bedford & Sullivan se prépare pour Noël, mais Mike fait des siennes et le concert est en péril. La patronne de Quinn, Diane, lui demande d’aller aider son neveu Troy, le producteur du concert télévisé, à organiser le concert pour s’assurer qu’il ait bien lieu. Quinn accepte à une seule condition : que Diane trouve des dates de tournée à Addison pour la propulser sur le devant de la scène.

Le come-back de Noël, interprètes et personnages

Avec : Eloise Mumford (Quinn Allan), Brett Dalton (Jason Bedford), Peter Gallagher (Mike Sullivan), Bruce Campbell (Steve Bedford)



VIDÉO Le come-back de Noël, la bande-annonce

