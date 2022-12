Les 12 coups de midi du 18 décembre : Stéphane bientôt éliminé ? L’étoile bien mystérieuse

5 ( 6 )

Les 12 coups de midi du 18 décembre 2022, 121ème victoire de Stéphane – Mais quand sera éliminé Stéphane dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que beaucoup se posent alors que le Maître de Midi a signé une 121ème victoire ce dimanche.

Il n’a pas brillé avec plusieurs erreurs dans le Coup Fatal et seulement 1.000 euros dans le Coup de Maître. Sa cagnotte arrive ainsi à 494.993 euros de gains et cadeaux.







Selon nos informations, Stéphane n’est pas prêt d’être éliminé. Il est toujours Maître de Midi sur le tournage, qui reprendra demain alors que Jean-Luc Reichmann faisait une pause pour tourner « Leo Mattei ».

Les 12 coups de midi du 18 décembre, l’étoile bien mystérieuse

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose à se mettre sous la dent ! Elle comporte énormément de cases et on ne distingue pour l’instant qu’un lampadaire et la lune. Stéphane a proposé aujourd’hui Jean-Pau Belmondo. Mais ce n’est pas lui sur cette étoile.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo

Les 12 coups de midi du 18 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

