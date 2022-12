Les 12 coups de midi du 19 décembre : l'étoile mystérieuse dévoilée le...

5 ( 6 )

Les 12 coups de midi du 19 décembre 2022, 122ème victoire de Stéphane – Stéphane a signé une 122ème victoire ce lundi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé avec 1.000 euros remporté sur le Coup de Maître mais sa cagnotte totalise 495.493 euros de gains et cadeaux.







Il n’est pas inspiré par la nouvelle étoile mystérieuse, une étoile avec de nombreuses cases qui, selon nos informations, devrait être dévoilée à la mi-janvier.







Les 12 coups de midi du 19 décembre, pas d’indice sur l’étoile mystérieuse

One connait toujours pas lieu de l’image de fond de cette étoile mystérieuse. On distingue simplement un lampadaire et la lune. Stéphane a proposé aujourd’hui le nom de Nathalie Péchalat. Mais ce n’est pas la bonne réponse.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat

Les 12 coups de midi du 19 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



