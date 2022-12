Les 12 coups de midi du 9 décembre : encore un indice sur l’étoile mystérieuse, sera-t-elle découverte lundi ?

4.3 ( 8 )

Les 12 coups de midi du 9 décembre 2022, 112ème victoire de Stéphane – Plus rien n’arrête Stéphane, Maître de Midi du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a signé ce vendredi midi une 112ème victoire et remporté la somme de 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Sa cagnotte personnelle est aujourd’hui à 445.047 euros de gains et cadeaux.







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 9 décembre, nouvel indice et plus que 9 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice commence à apparaitre, il semblerait que ce soit un cheval. Stéphane a proposé aujourd’hui le nom de Dominique Lavanant, mais ce n’est pas elle sur cette étoile. Il ne reste plus que 9 cases, elle devrait logiquement être dévoilée lundi.

Chez Stars Actu, on reste sur notre idée : Omar Sy. Le téléphone pour « Le SAV des émissions », le gant et le produit ménager car sa mère était femme de ménage, la coupe pour ses différentes récompenses, l’arc-en-ciel car il a fait un spot pour le dépistage du sida, le cheval pour son rôle dans « Chocolat », et le bunker pour le film « Tirailleurs » qui sortira dans quelques semaines.

Rappel des indices présents sur l’étoile : un bunker sur une plage au Danemark, un arc-en-ciel, un gant ménager avec un flacon pulvérisateur, une coupe, une amphore, un téléphone, un cheval

Noms proposés pour cette étoile : John Wayne, Charlton Heston, Sofia Essaïdi, Claude Brasseur, Mark Hamill, Louise Bourgoin, David Niven, Thomas Pesquet, Philippe Torreton, Vincent Lagaf’, Arnaud Ducret, Estelle Lefebure, Keen’V, Tom Hanks, Karen Cheryl, Xavier Deluc, Amandine Petit, Anny Duperey, Philippe Saint-André, Alice Sapritch, Hélène Rolles, Jean Reno, Jean-Paul Belmondo, Dominique Lavanant

Les 12 coups de midi du 9 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note