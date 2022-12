Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse découverte aujourd’hui, qui s’y cache ? Réponse !

5 ( 13 )

Les 12 coups de midi du 12 décembre 2022 : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Tous les indices – C’est ce midi que l’étoile mystérieuse sera dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, il ne reste plus qu’une seule case et elle sera donc entièrement dévoilée !







Mais qui se cache derrière tous les indices, qui ne semblent pas du tout inspirer le Maître de Midi ?







Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée ce mardi

L’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée aujourd’hui. Mais vous vous demandez surement qui se cache sur cette étoile ? On a la réponse : il s’agit de l’actrice Laure Calamy. Si son visage vous est peut être familier, son nom n’est pas très connu et il n’est pas certain que Stéphane la reconnaisse ce lundi midi.

Le récap des indices de l’étoile mystérieuse dévoilée le 12 décembre

Voici le récap complet des indices et le lien avec Laure Calamy :



– un bunker : pour le film « Ava » (scène où elle est sur une plage et se baigne près d’un blockhaus)

– un arc-en-ciel : pour sa mobilisation pour l’association Urgence Homophobie

– un gant ménager avec un flacon pulvérisateur : elle incarne une femme de ménage dans « À plein temps »

– une coupe : elle a remporté un César et a été nommée plusieurs fois

– une amphore : pour le film « Les Cyclades »

– un téléphone : pour son rôle dans la série « Dix Pour Cent »

– un âne : pour le film « Antoinette dans les Cévennes »

Rappel des noms déjà proposés : John Wayne, Charlton Heston, Sofia Essaïdi, Claude Brasseur, Mark Hamill, Louise Bourgoin, David Niven, Thomas Pesquet, Philippe Torreton, Vincent Lagaf’, Arnaud Ducret, Estelle Lefebure, Keen’V, Tom Hanks, Karen Cheryl, Xavier Deluc, Amandine Petit, Anny Duperey, Philippe Saint-André, Alice Sapritch, Hélène Rolles, Jean Reno, Jean-Paul Belmondo, Dominique Lavanant, Valérie Lemercier, Laeticia Hallyday

Rendez-vous ce lundi à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1

