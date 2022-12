Cyril Féraud : son almanach 2023 fait déjà un carton, où l’acheter ?

5 ( 8 )

Cyril Féraud est sans aucun doute l’un des animateurs préférés des français. A la tête de « Slam », « La carte aux trésors », ou encore « Duels en familles, le match des régions », à 37 ans l’animateur fait les beaux jours de France Télévision.







Et alors que Noël approche, Cyril Féraud a sorti son Almanach 2023. Un livre qui cartonne déjà puisqu’il est numéro 1 des ventes sur Amazon ! (catégorie Histoire de la gastronomie). Une bonne idée cadeaux à glisser sous le sapin cette année.







Cyril Féraud, présentation de son Almanach « Une année en régions avec vous ! »

Au fil de la Loire ou au détour de la Corse, en baie de Somme ou en Charente-Maritime, des Côtes-d’Armor jusqu’aux Gorges du Verdon, Cyril raconte la France jour après jour. Bonne humeur, découvertes, traditions, anecdotes culturelles et jeux : nourrissez votre curiosité tout au long de l’année !

DÉCOUVREZ LA FRANCE

Anecdotes culturelles et infos historiques : notre pays n’a pas fini de vous surprendre !

SOYEZ CURIEUX

Patrimoine, traditions, nature, cinéma, culture… : des informations insolites à découvrir tout au long de l’année !

VIVEZ MIEUX

Astuces du quotidien et conseils malins (cuisine, jardinage, bien-être…) : cet almanach est aussi une mine d’infos pratiques !

À VOUS DE JOUER

Mots croisés, mêlés et fléchés, sudoku, quiz… : amusez-vous tout en faisant travailler vos méninges !

JE VOUS RACONTE

Cyril Féraud se confie sur les coulisses de ses émissions et raconte ses souvenirs de tournage.



Vous pouvez acheter ce livre de Cyril Féraud sur Amazon.

