Les feux de l’amour du 1er décembre : William quitte Victoria (résumé + vidéo)

Les feux de l’amour du 1er décembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Que va-t-il se passer aujourd’hui dans l’épisode de votre feuilleton de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode du jeudi 1er décembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 1er décembre – résumé de l’épisode

Chelsea appréhende de croiser Nick lors de son dîner avec Adam, mais la rencontre se passe assez bien. Nick émet l’idée de déménager loin d’ici ensemble, ce qui fait réfléchir Adam et Chelsea à un potentiel départ à Paris. Sharon a besoin de se changer les idées et se rend au Grand Phoenix pour prendre un verre. Elle tombe sur Phyllis, qui la trouve un peu trop gentille, ce qui n’est pas dans ses habitudes, et se pose des questions. Pendant ce temps, Victoria dit à Nikki s’être disputée avec William, et Victor espère qu’elle va le mettre à la porte. Finalement, c’est William qui décide de quitter Victoria, en refusant de se conformer à ce que l’on attendait de lui.



Les feux de l’amour du 1er décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

