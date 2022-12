Les feux de l’amour : Adam en prison ? Résumés spoilers du 19 au 23 décembre 2022

4.6 ( 9 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 19 au 23 décembre 2022 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Adam et l’homme qu’il a tué.







Publicité





Phyllis découvre ce qu’Adam a fait et décide de s’en servir pour avoir ses parts de l’hôtel… De son côté, Adam demande Chelsea en mariage.

Et Victoria est poignardée par Riley, l’ex-petit ami d’Amanda, qui s’est trompé de victime.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 19 au 23 décembre 2022

Lundi 19 décembre 2022 : Adam et Chance rencontrent Riza qui leur donne des renseignements sur l’épouse de l’homme qu’Adam a tué. Il décide de lui transférer un million pour qu’elle arrête de chercher son mari, bien que Chance tente de l’en dissuader. Mais Phyllis a entendu toute la conversation grâce à un micro espion. Très amoureux, Kyle et Summer sont mis en garde par Jack car il trouve qu’ils vont trop vite. Néanmoins, il leur apporte son soutien. Sharon reproche à Rey et Nick de lui accorder trop de sollicitude. Elle a une première nausée due à son traitement. Nick se confie à Phyllis sur ses inquiétudes par rapport à Faith, très angoissée par l’état de santé de sa mère. Nick offre à Rey son soutien, en cas de besoin.



Publicité





Mardi 20 décembre 2022 : Phyllis a découvert ce qu’Adam a fait à Las Vegas et au lieu de le lui dire, elle décide de se servir de Chelsea pour arriver à ses fins. Lola rentre de Miami et assure à Kyle et Summer, qui forment maintenant un couple, qu’elle n’a aucune rancœur envers eux. Elle a décidé d’ouvrir un restaurant à Miami. Abby est sous le choc lorsque Phyllis lui annonce que des clients menacent Le grand phénix d’un procès.

Mercredi 21 décembre 2022 : Phyllis explique à Chelsea qu’elle souhaite ses parts de l’hôtel pour garder le silence et qu’Adam n’aille pas en prison. Chelsea n’ayant pas le choix, elle l’annonce à Abby, qui est folle de rage. Sharon revient de sa deuxième séance de chimiothérapie. Elle insiste pour aller au gala des Newman. Durant la soirée, elle souffre de nausées. Nikki la croise, réalise qu’elle ne va pas bien et lui pose des questions. Nikki rentre tout juste de Londres. Ce voyage est lié à la surprise qu’elle fait à Victor : la présence de Matt et Julia. Phyllis annonce à Chance qu’elle souhaite la totalité de l’hôtel. Jusque-là, la soirée se déroule sans encombre.

Jeudi 22 décembre 2022 : La famille et les proches de Victor se retrouvent à la tour Newman pour le gala des cinquante ans de la société. Chacun à leur tour, ils prennent la parole pour se remémorer les moments marquants qu’ils ont partagé avec Victor. Pour conclure la soirée, Nikki dévoile la surprise qu’elle a préparée avec Noah.

Vendredi 23 décembre 2022 : C’est la fête du cinquantenaire de la société Newman. Chance avoue à Abby le crime de Las Vegas. Il s’inquiète que Phyllis tente de les faire chanter, mais Adam n’en a cure. Phyllis essaie de racheter les parts du Grand phénix détenues par Abby, sans succès. Sharon avoue à Nikki qu’elle souffre d’un cancer. Adam demande Chelsea en mariage. Victoria est poignardée par Riley, l’ex-petit ami d’Amanda, qui s’est trompé de victime.

Les feux de l’amour du 19 décembre, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 19 décembre sont déjà en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note