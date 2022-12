Les Marseillais, c’est fini ! Manon Marsault fait une annonce

5 ( 4 )

Fin des Marseillais – Alors que W9 diffuse en ce moment « Le Cross : les Marseillais vs le Reste du Monde vs les Motivés », il s’agit de l’ultime saison de la télé-réalité qui a fait les beaux jours de la chaîne. En effet, le patron Jérôme Fouqueray, directeur général de W9, a récemment annoncé qu’il y avait pas de nouvelle saison des Marseillais de prévue et Manon Marsault vient de confirmer.







La femme de Julien Tanti a en effet confirmé la rumeur dans une story sur le réseau social Instagram.







« Impuissante et triste… surtout en venant d’apprendre que les Marseillais c’était fini. (…) J’ai passé 6 merveilleuses années à vos côtés dans les Marseillais. Ma demande en mariage, le sexe de mon premier bébé, ma grossesse, mon mariage et tant d’autres souvenirs. » a confié Manon.

« Sans W9, sans Banijay, nous n’aurions jamais vécu tous ces moments exceptionnels. Merci » a-t-elle ajouté.



Manon vient donc confirmer ce que tout le monde pensait après l’annonce du directeur de W9. Rappelons que la télé-réalité Les Marseillais a été lancée en novembre 2012 après le succès des Ch’tis.

En attendant la fin, retrouvez « Le Cross » dès 19h50 sur W9, ou en replay sur 6play.

