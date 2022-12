Loana hospitalisée d’urgence, elle risquait l’amputation !

4.1 ( 12 )

Encore un coup sur pour Loana, la gagnante de Loft Story. En effet, alors qu’elle a récemment révélé dans TPMP être sans domicile fixe, voilà que Loana a été hospitalisée d’urgence durant le week-end. Elle a failli perdre un doigt !







« Loana s’est faite hospitaliser hier à la clinique Saint Jean de Cagnes-sur-mer. Elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines et elle n’arrivait pas à l’enlever, son doigt était limite nécrosé. Depuis sa prise en charge à la clinique ils s’occupent tous très bien d’elle afin de sauver son doigt » a déclaré le blogueur Aqababe sur le réseau social Instagram.







Pas facile pour Loana, qui a une vie mouvementée et compliquée depuis qu’elle a remporté Loft Story il y a plus de vingt ans. A 45 ans, Loana était dans « Touche pas à mon poste » récemment et elle a confié être sous traitement pour ses problèmes de santé mentale. Et elle est actuellement sans domicile fixe : « C’est pas vulgaire hein, j’ai pas de maison où j’ai ma clef et mon toutou qui m’attend, non« .

