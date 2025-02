Loana méconnaissable dans une vidéo, ses fans inquiets

Publicité





Cette semaine Loana Petrucciani, lauréate de la première saison de « Loft Story » en 2001, a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Dans cette séquence, filmée par une amie, elle apparaît aux côtés de son chien Titi, adressant un message à ses abonnés : « Bisous de nous d’amour bien sûr c’est pas parfait sans filtre mais avec le coeur ».











Cette publication a rapidement suscité de vives réactions de la part des internautes. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à l’apparence de Loana, la trouvant méconnaissable et évoquant les « ravages des excès ». Certains commentaires soulignent : « Les ravages des excès… c’est terrible à voir » ou encore « Mon dieu la pauvre… on ne la reconnaît plus ».

Il faut dire que sur la vidéo, Loana a les cheveux en pagaille et le visage marqué…

Ce n’est pas la première fois que l’apparence de Loana suscite des réactions. En février 2024, une photos avait déjà provoqué des critiques similaires, certains l’accusant d’abuser des filtres sur ses photos. Et à Noël dernier, bien que maquillée, Loana apparaissait déjà méconnaissable.



VIDÉO Loana méconnaissable avec son chien