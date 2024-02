Loana se confie dans TPMP, les téléspectateurs sous le choc ! (VIDÉO)

Publicité





Loana était invitée de « Touche pas à mon poste » ce lundi soir sur C8. La gagnante de la saison 1 de Loft Story est une fois encore apparue méconnaissable et a montré des problèmes d’élocution alors qu’elle était venue s’exprimer sur le viol dont elle a été victime récemment.





Une venue qui a particulièrement choqué les téléspectateurs de TPMP.







Publicité





« J’ai été violée pendant 10h. » a déclaré Loana en direct sur le plateau de Cyril Hanouna ce lundi. « Il touche là où il ne faut pas et je lui dis, mais il me placarde (…) Les bleus montrent bien ce qu’il s’est passé (…) Au bout d’un moment, on se laisse faire. Au début on lutte et après, on se laisse faire »

Un témoignage choc que Loana a poursuivi : « J’ai fait une crise de spasmophilie. Je lui ai dit que mes médicaments étaient à l’hôtel, il m’a amené et là j’ai fermé la porte et je ne suis plus sortie de la chambre (…) Je ne me rappelle pas vraiment de tout, j’ai des pertes de mémoire depuis (…) Au début on lutte et comme on veut pas, il frappe. Il m’a jeté contre l’escalier et contre le lit »



Publicité





Cyril Hanouna a diffusé des photos chocs de Loana, beaucoup de téléspectateurs n’ont pas compris que ça aille si loin.

Pendant le week-end, l’ami de Loana, Jérémy Bellet, a informé que Loana avait été à nouveau hospitalisée le mois dernier.

Il a expliqué que Loana avait subi un grave traumatisme crânien après avoir fait un malaise en public. « Aujourd’hui, plusieurs semaines après cet incident, Loana va mieux« , a déclaré l’ex-compagnon de Pierre Palmade, ajoutant qu’il prenait la parole à la demande de la star de 46 ans, qui aurait eu du mal à trouver les mots pour partager cette nouvelle. Jérémy Bellet a également partagé la lettre de liaison qui relate les détails de son hospitalisation au CHU de Nice, précisant qu’elle avait été prise en charge le 12 janvier dernier, soit il y a plus de deux semaines.

VIDÉO Loana dans TPMP ce lundi 5 février 2024