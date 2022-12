Miss France 2023 : quelles sont les favorites ? (PHOTOS)

3.9 ( 7 )

Miss France 2023 les favorites – C’est ce samedi 17 décembre qu’aura lieu la cérémonie d’élection de Miss France 2023, en direct de Châteauroux. Mais quelles sont les miss favorites qui ont le plus de chances de l’emporter ?







Pas facile de faire un pronostic mais quelques noms reviennent souvent. On fait le point avec vous avec notre top 3.

Sachez que les 30 miss candidates ont passé un entretien et le fameux test de culture générale. La cérémonie n’a même pas commencé que le top 15 est déjà décidé ! Mais bien sûr vous le découvrirez samedi soir en direct sur TF1.







Miss Nord-Pas-De-Calais, Agathe Cauet, fait partie des grandes favorites pour le titre de Miss France 2023. Originaire de Cambrai, dans les Hauts-de-France, Agathe Cauet, 24 ans, est la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Dernièrement diplômée infirmière d’état, elle travaille aujourd’hui à l’hôpital Saint-Vincent de Paul à Lille au sein du service neurologie. À travers son métier, elle aime se mettre au service des autres en soutenant les associations qui luttent contre le cancer. Parmi ses nombreux loisirs, elle est attirée par l’art du dessin et de la couture. Agathe Cauet est une personne sincère et généreuse. 4 ans après le sacre de Maëva Coucke dernière Miss Nord-Pas-de-Calais élue Miss France 2018 à Châteauroux, elle rêve de suivre ses pas



Miss Guadeloupe, Indira Ampiot. Originaire de Basse-Terre, Indira Ampiot, 18 ans, est la nouvelle Miss Guadeloupe.Avant de mettre ses études entre parenthèses afin d’être pleinement investie pour l’aventure des Miss, elle s’apprêtait cette année à rentrer en 1ère année de communication à l’EFAP Paris. En parallèle de son cursus universitaire, la jeune antillaise intervient localement dans le milieu associatif. Elle est membre de l’Association « Guadeloupe La Belle » qui met en exergue la valorisation des femmes guadeloupéennes. Indira Ampiot ne manque pas de courage et aimerait marcher sur les traces de Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020.







Miss Lorraine, Sarah Aoutar. Originaire de Thionville, en Moselle, Sarah Aoutar, 26 ans, est la nouvelle Miss Lorraine.La jeune femme travaille dans la gestion de fonds d’investissement comme chargée de conformité pour un grand groupe bancaire au Luxembourg. Dans un futur proche, elle désirerait créer et devenir responsable de sa propre structure juridique. Elle aimerait également dédier de son temps pour mettre en lumière une cause qui lui est chère, celle du droit à l’éducation des enfants. Sarah Aoutar est une jeune femme bienveillante et loyale. Succédant à Marine Sauvage, elle prétend désormais à la couronne de Miss France 2023.







VIDÉO les portraits des 30 candidates à Miss France 2023

Pour cette nouvelle année, 30 Miss régionales sont en compétition pour remporter le titre très convoité de Miss France 2023. Elles sont trente. Trente candidates toutes plus belles les unes que les autres et se présentent au titre de plus belle femme de France. Découvrez les visages des 30 candidates à l’élection de Miss France 2023 dans un best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté. De quoi vous faire votre première opinion sur celle qui parviendra à succéder à Diane Leyre, Miss France 2022, et représentera la France dans les plus grands concours de beauté internationaux. Les paris sont ouverts, faites votre pronostic !

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Rappel des détails sur la cérémonie d’élection de Miss France 2023

Le 17 décembre prochain, l’élection Miss France 2023 sera présentée par Jean-Pierre Foucault, co-présenté par Sylvie Tellier avec la présence de Cindy Fabre, en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux. Après le voyage de préparation en Guadeloupe, les 30 Miss régionales sont en Indre, à Châteauroux, pour préparer collectivement la cérémonie qui sera placée sous le signe du Cinéma !

Elles vont devoir convaincre les téléspectateurs et le jury qui sera présidé cette année par Francis Huster. Pour rappel, celle qui sera désignée Miss France 2023 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.

Élue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Diane Leyre, Miss France 2022 pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français en 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous le 17 décembre à 21h10 sur TF1 !

