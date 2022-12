Tous en cuisine du 15 décembre 2022 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

4.3 ( 6 )

Tous en cuisine du 15 décembre 2022 – Ce jeudi soir, nouveau numéro inédit de l’émission culinaire de Cyril Lignac « Tous en cuisine ». Aux côtés de Jérôme Anthony, le chef vous propose deux nouvelles recettes de fêtes. Il s’agit aujourd’hui d’une entrée et d’un dessert, et on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser ces recettes du jour. Cyril va cuisiner avec son invité du jour : le Comte de Bouderbala.







Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives. Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes de ce lundi.

Tous en cuisine du 15 décembre 2022 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : CALAMARS GRILLÉS, PIPERADE ET SAUCE AU CHORIZO



Les ingrédients pour 4 personnes

400g de calamars coupés en fines lamelles

Huile d’olive

Sel fin

Pour la piperade :

1 oignon épluché et émincé

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

2 poivrons jaunes épluchés et émincés

2 poivrons rouges épluchés et émincés

15cl de vin blanc

250g de concassé de tomates

Piment d’Espelette

150g de chorizo coupé en petits cubes

Pour la sauce au chorizo :

1/2 oignon épluché et ciselé finement

150g de coulis de tomates

50g de chorizo coupé en cubes très fins

1 litre de bouillon de volaille (cube)

2 pincées de paprika

2 cuil. à coupe de persil haché

PLAT : GRATIN DE POMMES DE TERRE AU FROMAGE ET PRUNEAUX

Les ingrédients pour 4 personnes

800g de pommes de terre épluchées et coupées en fines rondelles

2 gousses d’ail épluchées et dégermées

200g de Laguiole ou Salers ou Comté ou Cantal

150g de bâtonnets de lards paysan très fins

50g de gras de lard

1 oignon épluché et émincé finement

150g de Cantal (pour le dressage)

Sel fin et poivre du moulin

Pour la salade :

1 feuille de chêne

4 pruneaux dénoyautés

1 cuil. à soupe de moutarde de Meaux

50g de vinaigre de vin

150g d’huile neutre

1 échalote épluchée et ciselée finement

Quelques feuilles d’estragon ciselées finement

2 cuil. à soupe de noix concassées et torréfiées

Le saviez-vous ?

Instructions, marche à suivre

