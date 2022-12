Miss France 2023 : qui sont les 30 candidates ? Quelle sera la gagnante ?

5 ( 7 )

Miss France 2023 découvrez les 30 candidates en vidéo – C’est ce soir qu’a lieu la cérémonie d’élection de Miss France 2023, en direct de Châteauroux. Mais qui sont les 30 miss candidates ? Quelles sera la gagnante selon vous ?







On vous propose de les découvrir en vidéo. Elles sont toutes déterminées, engagées et prêtes à relever de nouveaux défis mais une seule accédera à la couronne de Miss France 2023.







VIDÉO les portraits des 30 candidates à Miss France 2023

Pour cette nouvelle année, 30 Miss régionales sont en compétition pour remporter le titre très convoité de Miss France 2023. Elles sont trente. Trente candidates toutes plus belles les unes que les autres et se présentent au titre de plus belle femme de France. Découvrez les visages des 30 candidates à l’élection de Miss France 2023 dans un best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté. De quoi vous faire votre première opinion sur celle qui parviendra à succéder à Diane Leyre, Miss France 2022, et représentera la France dans les plus grands concours de beauté internationaux. Les paris sont ouverts, faites votre pronostic !



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Rappel des détails sur la cérémonie d’élection de Miss France 2023 de ce samedi 17 décembre 2022

Ce samedi soir, l’élection Miss France 2023 sera présentée par Jean-Pierre Foucault, co-présenté par Sylvie Tellier avec la présence de Cindy Fabre, en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux. Après le voyage de préparation en Guadeloupe, les 30 Miss régionales sont en Indre, à Châteauroux, pour préparer collectivement la cérémonie qui sera placée sous le signe du Cinéma !

Elles vont devoir convaincre les téléspectateurs et le jury qui sera présidé cette année par Francis Huster. Pour rappel, celle qui sera désignée Miss France 2023 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.

Élue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Diane Leyre, Miss France 2022 pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français en 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 !

