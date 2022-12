Et Miss France 2023 est... Indira Ampiot, Miss Guadeloupe (résumé, replay et vidéo 17 décembre)

5 ( 5 )

Miss France 2023 résumé de l’élection – C’est parti pour la cérémonie d’élection de Miss France 2023. Une cérémonie placée sous le signe du septième art, les 30 miss arrivent sur la musique du film « Titanic ». Jean-Pierre Foucault accueille Sylvie Tellier, qui passera la main ce soir. Ils accueillent le président du jury : Francis Huster.







A ses côtés : Clarisse Agbegnenou, Dominique Besnehard, Arnaud Ducret, Kendji Girac, et Marine Lorphelin.

Place aux premiers portraits : Miss Midi-Pyrénées (Florence Demortier, 23 ans), Miss Réunion (Marion Marimoutou, 18 ans), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer, 21 ans), Miss Franche-Comté (Marion Navarro, 19 ans), Miss Picardie (Bérénice Legendre, 26 ans), Miss Rhône-Alpes (Esther Coutin, 24 ans), Miss Saint-Martin – Saint-Barthélemy (Inès Tessier, 20 ans), Miss Auvergne (Alicia Ladeveze, 21 ans), Miss Ile de France (Adèle Bonnamour, 18 ans), Miss Aquitaine (Orianne Galvez Soto, 23 ans).







On retrouve ensuite Jean-Pierre Foucault dans la peau d’Elton John tandis que les Miss dansent.



Nouvelle série de portraits : Miss Roussillon (Chiara Fontaine, 20 ans), Miss Corse (Orianne Meloni, 22 ans), Miss Tahiti (Herenui Tuheiava, 24 ans), Miss Limousin (Salomé Maud, 23 ans), Miss Provence (Chana Goyons, 18 ans)

Troisième série : Miss Languedoc (Cameron Vallière, 23 ans), Miss Guyane (Shaïna Robin, 21 ans), Miss Nord-Pas-Calais (Agathe Cauet, 24 ans), Miss Centre Val de Loire (Coraline Lerasle, 23 ans), Miss Pays de la Loire (Emma Guibert, 20 ans).

Tableau des Miss sur le thème de Harry Potter.

Dernière série de portraits : Miss Alsace (Camille Sedira, 21 ans), Miss Côte d’Azur (Flavy Barla, 19 ans), Miss Normandie (Perrine Prunier, 23 ans), Miss Poitou-Charentes (Marine Paulais, 20 ans), Miss Martinique (Axelle René, 21 ans), Miss Bourgogne (Lara Lebretton, 23 ans), Miss Nouvelle Calédonie (Océane Le Goff, 26 ans), Miss Bretagne (Enora Moal, 21 ans), Miss Guadeloupe (Indira Ampiot, 18 ans), Miss Lorraine (Sarah Aoutar, 26 ans)

Place à un tableau spécial Avengers. Sylvie Tellier remercie ensuite tous les délégués régionaux, elle quitte la direction de la Société Miss France mais devient présidente d’honneur. Elle fait un discours de remerciements.

On continue avec un tableau des 30 Miss sur le thème « Alice au pays des merveilles ». La Miss Poitou-Charentes remporte le prix du plus beau costume.

Tableau des Miss sur Amélie Poulain, elles défilent en maillots de bain.

Magnéto sur le séjour des Miss à Chateauroux et la préparation de la cérémonie.

Magnéto sur la sélection des 15 miss par un jury de professionnels. Présentation individuelle devant le jury, test de culture générale, etc.

Les 15 miss finalistes de Miss France 2023

Le top 15 est annoncé : Miss France-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Pays de la Loire, Miss Aquitaine, Miss Côte d’Azur, Miss Picardie, Miss Languedoc, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Roussillon, Miss Midi-Pyrénées, Miss Rhône-Alpes, Miss Auvergne, Miss Lorraine, Miss Poitou-Charentes, et Miss Martinique.

Les votes des téléspectateurs sont ouverts.

Tableau des 15 Miss spécial James Bond

Sylvie et Jean-Pierre accueillent Diane Leyre, Miss France 2022. On regarde ensuite en images le résumé de son année de Miss France. Elle remercie tous les gens qu’elle a rencontré en un an, elle est devenue animatrice radio et est plus heureuse que jamais.

Carla Bruni et Gims chantent leur duo.

Cindy Fabre, la nouvelle directrice de Miss France, fait son arrivée. Il est temps d’annoncer les 5 finalistes.

Les 5 finalistes de Miss France 2023

Et les 5 finalistes sont donc : Miss Auvergne, Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Martinique, et Miss Nord-Pas-de-Calais.

Magnéto sur le voyage de préparation des Miss en Guadeloupe. D’anciennes Miss viennent ensuite leur poser des questions.

Magnéto sur les cadeaux de Miss France 2023

Tableau des 5 finalistes sur « Maléfique ».

« Miss France 2022 » : et la gagnante est…

Et la gagnante est, alias Miss Guadeloupe. Elle devient ce soir Miss France 2022 !

Sa première dauphine est Miss Nord-Pas-De-Calais

Sa deuxième dauphine est Miss Franche-Comté

Sa troisième dauphine est Miss Martinique

Sa quatrième dauphine est Miss Auvergne

Qui est notre nouvelle reine de beauté ?

Originaire de Basse-Terre, Indira Ampiot, 18 ans, est Miss Guadeloupe 2022. Avant de mettre ses études entre parenthèses afin d’être pleinement investie pour l’aventure des Miss, elle s’apprêtait cette année à rentrer en 1ʳᵉ année de communication à l’EFAP Paris. En parallèle de son cursus universitaire, la jeune antillaise intervient localement dans le milieu associatif. Elle est membre de l’Association « Guadeloupe La Belle » qui met en exergue la valorisation des femmes guadeloupéennes.

