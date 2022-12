Mort de Mylène Demongeot à 87 ans

5 ( 6 )

Triste nouvelle que l’on apprend ce jeudi. Mylène Demongeot est morte aujourd’hui à l’âge de 87 ans.







Bien connue pour ses rôles dans « Fantomas » aux côtés de Louis de Funès ou plus récemment aux côtés de Claude Brasseur et Franck Dubosc dans « Camping », Mylène Demongeot est décèdée selon une annonce du journaliste Henry-Jean Servat sur Twitter.







Les plus jeunes se souviendront de Mylène Demongeot dans la peau de Laurette Pic dans les trois films de la saga « Camping ». Et on l’avait vue cette année aux côtés de Kev Adams dans « Maison de retraite ».

« Je suis dévastée d’avoir à faire-part de l’envolée au ciel ce jour de Mylène Demongeot, artiste si chérie et si jolie, actrice magnifique, amie adorée de 40 ans, et militante très active de la défense des animaux » a écrit Henry-Jean Servat ce jeudi après-midi.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

