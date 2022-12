Plus belle la vie : l’incroyable reconversion d’un acteur phare !

4.9 ( 13 )

Plus belle la vie PBLV infos – Le feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » s’est arrêté le mois dernier et les acteurs doivent penser à la suite. Si certains ont déjà débuté d’autres tournages, d’autres ont entamé des reconversions.







Parmi eux, Franck Sémonin. Vous le connaissiez dans « Plus belle la vie » dans le rôle du premier Patrick Nebout, ou encore dans « Sections de recherches », série elle aussi arrêtée, et également dans « Demain nous appartient ».







Et selon Télé Loisirs, Franc Sémonin n’est pas en reste. Même si on ne le voit plus sur le petit écran depuis son passage dans « Demain nous appartient » il y a deux ans, il s’est reconverti dans… la cuisine !

« Tout a commencé avec le Covid. Avec mon ami et voisin Daniel Nollinger, comme nous étions enfermés à cause du virus, nous nous sommes mis à faire de la cuisine. Et vas-y que je te montre comment on fait le pavé Rossini ! Et vas-y que je t’explique le Mille-Feuille de thon ! Et quels vins on va rajouter à tout ça ? Etc. Bref, on s’est fait plaisir. Jusqu’au moment où on a fini par se demander pourquoi on n’ouvrirait pas un resto ! » a expliqué l’acteur.



Résultat, les deux amis ont racheté le restaurant « l’Auberge du Clos des Pins », à Roquefort-les Pins. Franck Semonin reste quand même acteur en parallèle, il sera prochainement sur France 2 dans « Astrid et Raphaëlle », aux côtés de Lola Dewaere et Sara Mortensen.

VIDÉO Franck Sémonin présente ses plats

