C ce soir du 15 décembre 2022 : invités et sommaire

C ce soir du 15 décembre, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « COUPE DU MONDE : DE LA HONTE À LA JOIE ? ».







Rendez-vous dès 22h50 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 15 décembre : les invités

Pour cette émission sur le thème « COUPE DU MONDE : DE LA HONTE À LA JOIE ? », les invités en plateau seront :

📌 Seghir Lazri, Sociologue du sport

📌 Annie Gasnier, Journaliste chez RFI

📌 Ph Tavoillot, Philosophe

📌 Pierre Rondeau, Économiste

📌 Lola Schulmann d’Amnesty France

📌 Thomas Legrand, Journaliste

