Plus belle la vie : un acteur hospitalisé, il rassure ses fans

Plus belle la vie PBLV infos – Un acteur phare de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » a été hospitalisé récemment. Et alors que certains médias ont dramatisé, Jérome Bertin (Patrick Nebout) a tenu à mettre les choses au clair et à rassurer ses fans.







« Je vais très bien. Je n’ai pas l’hépatite C, guérie depuis longtemps déjà. Merci de cesser de propager cette fausse nouvelle. » a écrit Jérôme Bertin sur son compte du réseau social Instagram.







« J’ai dû régler un problème héréditaire qui n’est pas une maladie cardiaque à proprement parler mais qui a été traité à l’institut de cardiologie. Tout ceci est derrière moi grâce aux merveilleuses équipes du Pr Leprince qui avait donné une deuxième vie à Charlotte Valandrey. Le Pr Lansac a fait un travail incroyable tout comme le service rythmologie du Pr Collet sous l’expertise d’Estelle Grandjbakhch. Je voulais simplement les remercier et dire toute l’admiration que j’ai pour eux » a-t-il expliqué.

L’acteur a donc du être hospitalisé mais tout va bien !



