Quotidien du 19 décembre 2022 : Yann Barthès en mode best-of ce soir

Quotidien du 19 décembre 2022, les invités – La semaine commence mais il s’agit des vacances scolaires. Comme beaucoup, Yann Barthès est donc en avance et ne proposera pas d’inédit de son talk sur TMC. « Quotidien » passe donc en mode best-of ce lundi et jusqu’à la fin des vacances.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 19 décembre 2022 : le programme

Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus par Yann Barthès comme : James Cameron, Thomas Pesquet, Jamie Lee Curtis, Pénélope Cruz, François Hollande, Elisabeth Borne, Rio Mavuba, Manu Payet, Angèle, Leaticia Hallyday, Anisha, Gilles Lellouche, Clara Luciani, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Chantal Ladesou, Major Mouvement, Juliette Armanet, Sandrine Kiberlain, Florence Foresti, Kad Merad, Gad Elmaleh, DJ Snake, Michel Cymes, Alain Chabat, Audrey Fleurot, Omar Sy, Pierre Niney, Stromae, Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Philippe Lacheau, Thierry Marx, Michèle Bernier, Virginie Efira, etc.

Quotidien, une audience au top en 2022

Cette année 2022, QUOTIDIEN, présenté par Yann BARTHES, continue son impressionnante progression et réalise sa meilleure année HISTORIQUE ! L’émission place TMC 2ème chaine nationale sur les cibles à 16% PdA 25-49ans et ICSP+.

QUOTIDIEN a réalisé la MEILLEURE AUDIENCE TNT DE L’ANNÉE à 2,5 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS, soit la MEILLEURE AUDIENCE HISTORIQUE POUR UN FLUX TNT.

L’émission rassemble 1,7 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir, avec une couverture de 13 millions de téléspectateurs chaque semaine !

QUOTIDIEN se positionne également largement Leader TNT et Talk-Show N°1 auprès des jeunes. En forte hausse et particulièrement élevé à 18% PdA sur les 15-34ans.



Retrouvez un nouveau numéro de « Quotidien » ce lundi 19 décembre 2022 à 19h20 sur TMC.

