Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 janvier 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 6 janvier 2023 – Que va-t-il se passer à Montpellier dans prochaines semaines de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Dimitri et Eve montent leur propre agence de tentateurs ensemble. Pas facile, surtout que Sabine est contre leur projet et très remontée… Claudine les soutient.

Christophe a bien du mal à encaisser une mauvaise nouvelle, il doit admettre la réalité. De son côté, Manu continue son enquête et tient une suspecte ! Est-ce enfin la coupable ?

Au cabinet d’avocats, c’est compliqué pour Johanna et Florent…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 janvier 2023

Lundi 2 janvier 2023, épisode 1056 : Dimitri et Eve concrétisent leur projet malgré les obstacles qu’ils rencontrent. Claudine est à leurs côtés, mais son ambition semble sans limite et pourrait provoquer de nouvelles oppositions. Quant à Christophe, il va bien falloir qu’il admette la réalité…

Mardi 3 janvier 2023, épisode 1057 : Dimitri et Eve décrochent leur premier contrat, mais vont-ils être en mesure de l’honorer ? Pendant ce temps, Charles et Christophe ont une nouvelle théorie qui pourrait changer la tournure de l’enquête…

Mercredi 4 janvier 2023, épisode 1058 : Tandis que Sabine ne décolère pas contre sa mère, l’avenir du cabinet d’avocats est plus incertain que jamais. Au même moment, la vie de Ziggy ne tient plus qu’à un fil. Christophe pourra-t-il le sauver ?

Jeudi 5 janvier 2023, épisode 1059 : Alors que l’enquête de Manu se resserre sur une suspecte, Christophe tente de prouver sa théorie. Dimitri, lui, fait du zèle pour l’agence.

Vendredi 6 janvier 2023, épisode 1060 : Tandis que Christophe est perturbé par une mauvaise nouvelle, Manu met la pression sur sa suspecte. Florent et Johanna refusent une proposition en or.



