« Scènes de ménages », le prime « Ça s’enguirlande pour Noël » ce soir sur M6 (28 décembre)

« Scènes de ménages » au programme TV du mercredi 28 décembre 2022 – Ce mercredi soir à la télé, M6 rediffuse un prime spécial Noël de la série « Scènes de ménages ». Intitulé « Ça s’enguirlande pour Noël », ce prime date de 2018 !







A voir ou à revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6 play.







Et comme son nom l’indique, il y sera avant tout question de Noël et plus précisément de réveillon. D’un Noël traditionnel en famille à un Noël à la gendarmerie, nos couples préférés ne vont pas faillir à leur réputation. Bref ça va forcément s’enguirlander.

Et comme à chaque prime quelques guests ont répondu à l’appel. Ce soir, et en plus des personnages habituels, retrouvez Philippe DUQUESNE, POPECK, Mathieu MADÉNIAN, David SALLES, LA FOUINE, Camille LELOUCHE et Max BOUBLIL.



Scènes de ménages : au programme du prime « Ça s’enguirlande pour Noël »

Liliane et José fêteront Noël en famille. Ils recevront pour l’occasion leur fils Manu et sa femme Bao, venus tout droit de Chine. Et Liliane va tout faire pour les convaincre de rester définitivement en France…

Raymond et Huguette auront de leur côté une mission pour Noël ! Ils vont en effet venir en aide à un ami coincé dans sa maison de retraite pour le réveillon de Noël. Ils iront le chercher coûte que coûte…

Emma et Fabien passeront eux par la case prison. Cette année, Emma et Fabien ont obtenu un stand sur le marché de Noël pour vendre leurs produits Anouk et Quentin. Sauf, qu’après une altercation entre Pères Noël, ils vont se retrouver au poste de police où ils pourraient passer le réveillon…

Camille et Philippe entreront en piste. Camille va organiser un Noël caritatif dans un cirque. Philippe n’aura pas d’autres choix que d’y participer.

Enfin, Leslie et Léo passeront Noël en famille. Leslie va embarquer Léo pour un réveillon improvisé avec sa maman. Au programme un retour aux sources qui s’annonce pittoresque.

Extrait vidéo

Dans cet extrait, retrouvez l’excellente Camille Lellouche qui retrouve sa meilleure amie Leslie dans un bar PMU.

