Un si grand soleil du 28 décembre : Louis ouvre les yeux (résumé épisode 1047 en avance)

Un si grand soleil du 28 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1047 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 28 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie et Akim se retrouvent, ils décident de passer à autre chose. Akim reçoit un sms de Manu qui dit qu’il a tout compris, il veut le voir. Il montre le message à Noémie et lui dit que c’est la merde…







Ludo et Margaux sont passés à la vitesse supérieure et se réveillent ensemble. Margaux est en retard et doit filer. Elle a une réunion avec Johanna et rigole que ce soit son ex.



Marc est avec Louis, qui lui demande encore de faire des efforts avec sa mère. Marc lui propose de l’accompagner pour un reportage avec l’équipe de rugby, mais Louis refuse il a promis à Robin de l’aider à ranger.

Kira montre son cadeau de Noël à Thaïs. Et Thaïs lui remet son cadeau du Secret Santa, il s’agit de celui apporté par Louis. Thaïs pense qu’inconsciemment il la kiffe. Mais Kira dit avoir tiré un trait sur lui. Pendant ce temps là, Robin remarque Louis ne va pas bien. Il lui demande ce qu’il y a, Louis confie qu’il pense ne pas être amoureux de Lili… Et Louis a entendu Robin et Thaïs parler de Kira. Il réalise que Kira lui plait mais elle le ghoste. Robin lui conseille de faire les choses dans l’ordre, il doit parler à Lili.

Manu parle à Akim, il pense qu’il a volé le cheval avec Noémie, Ludo et Bilal. Akim nie, Manu compte tous les convoquer !

Christophe offre une plante à Ludo pour Noël. Il enchaine en lui parlant de Margaux… Christophe demande ensuite à Ludo s’il veut bien être son témoin, il accepte.

Akim finit par dire toute la vérité à Manu, il lui assure que ça n’a rien à voir avec l’agression. Manu lui rappelle qu’il a dépassé les limites, il le recadre. Akim promet qu’il ne recommencera plus… Manu ne va rien dire et lui dit qu’il est un bon flic.

Bertier appelle Léonore pour le poste d’aide comptable chez L Cosmétiques. Elle lui parle de son job au tennis et demande un 4/5ème. Bertier accepte. Mais Léonore est choquée en apprenant que c’est L Cosmétiques, elle refuse son rendez-vous et repousse à début janvier…

Louis est avec Lili, elle voit qu’il n’est pas dans son assiette. Il lui parle des soucis de ses parents… Elle essaie de le rassurer.

Léonore parle à Marc, elle lui explique avoir reçu une proposition de travail chez L Cosmétiques. Elle a besoin de travailler, Marc est en colère. Elle lui dit qu’elle verra après les fêtes et que si elle n’a pas d’autre proposition elle n’aura pas le choix. Marc s’en va en lui disant qu’elle le fait gerber… Bertier parle de sa candidature à Elisabeth, qui n’est pas emballée face à ses exigances.

William est sorti de l’hôpital. Noémie vient lui souhaiter un bon rétablissement, William la remercie. Elodie la raccompagne.

Louis appelle Kira, qui est toujours distante. Leonore voit que Louis ne va pas bien. Ils parlent de la nouvelle dispute entre Marc et elle… Louis n’en peut plus et insulte son père, Léonore lui met un stop.

Christophe soigne un chat, il soupçonne de la maltraitance. Le propriétaire s’énerve et s’en va…

Un si grand soleil du 28 décembre extrait, Louis ouvre les yeux

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

