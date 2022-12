Star Academy : Anisha annonce une bonne nouvelle

5 ( 12 )

Anisha Star Academy, infos – Déjà une semaine qu’Anisha a été sacrée grande gagnante de la Star Academy 2022. Et en une semaine, il s’en est déjà passé des choses pour la jeune femme de 22 ans !







Si son premier single, « De là-haut » écrit par Camelia Jordana, est déjà sorti, Anisha a aussi eu le grand plaisir de signer son contrat chez Sony Music. Le début d’une belle aventure !







« Aujourd’hui, je suis chez Sony Music, et j’ai enfin signé mon contrat. Je suis très heureuse » a déclaré Anisha jeudi en story sur son compte Instagram.

Ce week-end, Anisha a utilisé son compte Instagram pour remercier le public pour son soutien et la victoire de la Star Academy.



« C’était il y a déjà une semaine…Et j’aimerais encore vous dire MERCI et aussi à quel point j’en suis reconnaissante et tellement honorée » a-t-elle écrit dans son premier post depuis sa sortie du château. « À travers cette aventure j’ai pu réaliser ce rêve à travers la musique. J’ai appris, je me suis découverte, je me suis surpassée. »

