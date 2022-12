Un si grand soleil du 5 décembre : Guilhem en prison (résumé épisode 1030 en avance)

4.6 ( 11 )

Un si grand soleil du 5 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1030 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 5 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Yann parle à Hugo, il lui explique que dès qu’il a eu le dos tourné, Johanna était entrain de regarder son téléphone… Il se demande si Johanna n’est pas juste avec lui par intérêt pour l’enquête sur la mort de Sylvie ! Hugo lui parle de sa demande de contre-expertise par un autre légiste, il se demande s’il est passé à côté d’un truc. Il compte tout reprendre à zéro !







Cécile annonce à Guilhem qui va être mis en examen pour le meurtre de Sylvie. Johanna lui parle qu’il n’y a aucune trace adn de son client sur le corps de Sylvie. Cécile répond qu’en attendant les résultats de la contre-expertise, il doit être mis en examen. Guilhem est conduit en prison.



Au bar de Dylan, Arthur retrouve Jennifer. Il veut qu’ils arrêtent de se prendre la tête mais Jennifer veut des explications. Il lui assure ne pas être attiré par elle. Mais Jennifer pense que si elle n’était pas arrivée, ils seraient allés plus loin. Jennifer pense ne pas pouvoir lui refaire confiance. Pour elle, quelque chose est cassé entre eux.

Arthur retrouve Boris, qui lui parle de l’examen de chimie. Mais Arthur n’a pas le coeur à bosser, il pense que c’est mort entre eux. Il pense qu’elle est trop dur, il ne l’a pas trompée. Pendant ce temps, Jennifer se confie à David. Elle pense que de toute façon depuis son entrée à la fac, il a changé et il s’éloigne.

Au commissariat, Yann pense que Cabestan n’est pas coupable. Mais sa collègue n’est pas du même avis.

Laurine appelle Arthur, elle fait mine de se sentir coupable et prendre des nouvelles… Elle essaie de le convaincre de venir à une sortie bateau.

Marion se réjouit que Guilhem soit mis en examen et placé en détention provisoire. Mais Bertier lui rappelle qu’il reste présumé innocent. Marion ne comprend pas.

Arthur croise Virgile sur le port, il rejoint Boris et Laurine sur le bateau. Il s’éclate tandis que Jennifer essaie de l’appeler… Arthur se rapproche encore plus de Laurine, qui l’entraine dans la cabine.

Hugo reprend tout à zéro et semble relever un détail important sur les photos du corps de Sylvie. Johanna retrouve Yann au commissariat. Il fait exprès de placer un dossier Magne sur son bureau… Il sort du bureau quand elle arrive, et bingo : Johanna fouine et ouvre le dossier ! Il lui donne ce qu’elle est venue chercher et elle s’en va. Yann découvre qu’elle est tombée dans son piège ! Johanna appelle Claudine, elle affirme avoir découvert un élément qui remet en cause toute sa stratégie de défense.

Un si grand soleil du 5 décembre extrait, Yann piège Johanna

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

