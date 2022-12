« Star Academy : du château à la victoire », c’est ce soir sur TF1 (10 décembre)

5 ( 3 )

« Star Academy : du château à la victoire » documentaire inédit ce samedi 10 décembre 2022 – Deux semaines après la grande finale de la Star Academy la victoire d’Anisha, ce soir TF1 diffuse le documentaire inédit « Star Academy : du château à la victoire ».







Publicité





A 22h55, après la soirée foot, la chaîne vous propose le documentaire « Star Academy : du château à la victoire ».







Publicité





« Star Academy : du château à la victoire », présentation

Au moment où le château a refermé ses portes, ce documentaire va retracer l’incroyable parcours des finalistes jusqu’à leur affrontement en final et suivre Anisha, la gagnante, dans ses premiers pas en dehors du château. Moments forts de la saison passée et séquences inédites, on découvrira ce que les académiciens ont réellement appris, comment les professeurs ont vécu cette aventure mais aussi comment les familles vont accueillir leur finaliste après sept semaines de vie loin de chez eux.

Vous allez découvrir comment la gagnante va entrer dans sa nouvelle vie : plateau de télévision, radio, signature de contrat, showcase et enregistrement d’un titre, le film va suivre les premiers instants d’une élève devenue artiste.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : bientôt l’ouverture du casting !

VIDÉO bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note