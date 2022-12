« Taratata 100% live » du 16 décembre 2022 : artistes et invités de ce soir sur France 2

5 ( 9 )

« Taratata 100% live » du vendredi 16 décembre 2022 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de « Taratata 100% live » dès 22h45 sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





De l’émotion et de la musique en live : dans votre rendez-vous musical Taratata et nulle part ailleurs, vous retrouverez des performances acoustiques inédites et les confidences des invités sur le coin talk avec Nagui.







Publicité





Si ce programme vous tente, installez-vous confortablement devant votre télévision et laissez-vous guider par Nagui, votre maître de cérémonie qui vous a concocté un programme sur mesure.

« Taratata 100% live » du 16 décembre2022

Après vingt-cinq ans de carrière, le groupe rock Louise Attaque nous présentera son nouvel album, Planète Terre, dont il chantera « Sortir de l’ordinaire » et « La Frousse », avant son titre culte « J’t’emmène au vent », de son premier disque éponyme.

Louise Attaque invitera M pour interpréter « Encore et encore » de Francis Cabrel.



Publicité





Alors que Rêvalité augmentée, la réédition de son album, sort le jour même de l’émission, M sera accompagné par Gail Ann Dorsey, bassiste américaine ayant collaboré avec David Bowie. Ensemble, ils joueront « À toi » de Joe Dassin.

Juliette Armanet embrasera la scène avec « Flamme », extrait de son dernier album Brûler le feu 2 sorti le 4 novembre dernier. L’artiste sera rejointe par M pour interpréter une ballade d’Alain Souchon, « Banale Song ».

Enfin, Larkin Poe, le duo rock révélation de l’année aux sonorités blues composé des sœurs Rebecca et Megan Lovell, jouera « Georgia Off My Mind », un morceau du dernier album Blood Harmony. Elles performeront aussi sur « Old Time Rock & Roll » de Bob Seger.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note