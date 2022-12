Le 13h fête Noël : quelle est la recette gagnante ? Le classement complet

5 ( 2 )

Le 13h fête Noël, la recette gagnante – L’opération « LE 13H FÊTE NOËL », en association avec Marmiton, s’est clôturée ce vendredi 16 décembre dans le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1 avec la révélation de la recette gagnante.







Le 21 novembre dernier, Marie-Sophie Lacarrau lançait la deuxième édition de cette opération avec l’ouverture d’une page dédiée sur le site TF1 Info. Depuis cette date, les téléspectateurs ont pu découvrir chaque jour dans le JT de 13H une recette de Noël réalisée par une famille de Français passionnée de gastronomie.







En tout, quinze recettes emblématiques de nos régions ont été mises à l’honneur dans le Journal et soumises aux votes des téléspectateurs. La clôture des votes s’est faite le 9 décembre dernier.

Et c’est aujourd’hui que Marie-Sophie Lacarrau a révélé dans son JT le gagnant de ce jeu concours : c’est la recette des Rissoles Savoyardes de la région Auvergne Rhône-Alpes qui l’a emporté.



Pour fêter cette victoire, Marie-Sophie Lacarrau est allée cuisiner ce dessert aux côtés de Martine et Humbert lors d’un reportage diffusé au JT de 13H et réalisé par Yannis Matisse, Sylvain Thizy et Frédéric Marchand.

Marie-Sophie Lacarrau : « Je suis vraiment ravie de cette deuxième édition de notre concours « le 13h fête Noël ». Plus de 33 000 votes ! C’est un beau succès ! J’ai vraiment apprécié d’aller cuisiner les rissoles savoyardes avec Martine et Humbert. Bravo à eux et à toutes les familles qui ont participé à cette belle opération qui nous permet de patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année en étant gourmands. Et au 13h, nous aimons cela ! »

Le 13h fête Noël, voici le classement final des recettes par région

1. Auvergne Rhône Alpes : Les rissoles savoyardes

2. Hauts-de-France : La tatin d’endives

3. Normandie : Les Saint-Jacques à la Normande

4. Bretagne : Le homard à l’armoricaine

5. Nouvelle Aquitaine : La galantine au foie gras

6. Les Antilles : Le pain au beurre et son chocolat créole

7. Occitanie : Le coquelet farci de Noël

8. PACA : L’agneau de Sisteron aux épices de Noël

9. Grand Est : Le stollen

10. Île de la Réunion : Le canard à la vanille

11. Bourgogne Franche Comté : Les nonnettes de Dijon

12. Pays de la Loire : Le brochet au beurre blanc

13. Corse : La bûche de Noël « Ceppu di Natale »

14. Centre Val de Loire : Le pigeon de Racan

15. Ile-de-France : Les aumônières aux champignons, brie et pommes

