Téléfilms de Noël : le programme ce 14 décembre sur TF1 (histoires et vidéos)

5 ( 3 )

Téléfilms de Noël, histoires et interprètes ce mercredi 14 décembre 2022 sur TF1 – TF1 vous propose deux téléfilms de Noël en rediffusions ce mercredi après-midi. Ils s’intitulent « Embarquement pour Noël » et « Un trésor sous votre sapin ». On vous propose de découvrir les résumés et bandes-annonces de ce qui vous attend aujourd’hui.







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Embarquement pour Noël » : l’histoire et le casting

Maddie, journaliste, embarque pour une croisière durant les fêtes de Noël. Elle fait la connaissance d’un charmant officier naval.

Avec : Jen Lilley (Maddie Contino), Trevor Donovan (Billy Jenkins)

<



Publicité





Et à 15h40, « Un trésor sous votre sapin » : l’histoire et le casting

Gwen est commissaire-priseur dans la salle des ventes de la ville de Winndale. Son patron partant bientôt à la retraire, elle espère avoir les moyens financiers pour la racheter. En effet, elle est sur le point de décrocher un gros contrat, ce qui lui permettra d’obtenir une belle commission.

Avec : Lindy Booth (Gwen), Justin Bruening (Reed), Vlasta Vrana (Alan Hawthorne), Susan Bain (Doris)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note