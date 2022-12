5 ( 3 )

Les 12 coups de midi du 14 décembre 2022, 117ème victoire de Stéphane – Après avoir décroché une 5ème étoile mystérieuse hier, Stéphane est toujours là et a signé une nouvelle victoire ce midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Stéphane a signé un Coup de Maître à seulement 100 euros, sa cagnotte totalise 483.943 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 14 décembre, une nouvelle étoile mystérieuse

Une nouvelle étoile mystérieuse a débuté ce mercredi midi. On ne distingue pas grand chose et Stéphane a proposé le nom de François Damiens. Raté !

Il semblerait qu’il y ait un lampadaire sur la gauche et un porte clé en haut. Mais rien de certain à ce stade !

Les 12 coups de midi du 14 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

