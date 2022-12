The Equalizer du 17 décembre : vos épisodes ce soir sur M6

5 ( 1 )

The Equalizer du 17 décembre 2022 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de sa série « The Equalizer ». Au programme, alors que les audiences sont au plus bas, encore quatre nouveaux épisodes inédits de la saison 2.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







The Equalizer du 17 décembre : vos 4 épisodes inédits

Saison 2 – épisode 15 : Plus rien à perdre

Robyn fait appel à son ex-mari, le Dr Miles Fulton, pour un cas de blessure par balle : deux femmes ont été poursuivies par des voleurs après avoir été témoins de leur méfait.

Saison 2 – épisode 16 : Seule contre tous

Tante Vi est la seule jurée qui croit en l’innocence de l’accusé lors d’un procès pour meurtre. McCall enquête discrètement sur l’affaire…



Saison 2 – épisode 17 : Visions

Un médium autoproclamé affirme que, d’après ses visions, sa sœur disparue est en danger imminent. Face au poids des secrets concernant Robyn, Delilah souffre de crises d’angoisse.

Saison 2 – épisode 18 : Gagner la course

La détermination de McCall à appréhender Mason Quinn, responsable de la mort de William Bishop, vire à une obsession dangereuse. Delilah rencontre enfin l’équipe de sa mère pour prouver que sa meilleure amie est victime de revenge porn…

AVEC : Queen LATIFAH (Robyn McCall), Tory KITTLES (Marcus Dante), Adam GOLDBERG (Harry Keshegian), Liza LAPIRA (Melody « Mel » Bayani), Laya DELEON, HAYES (Delilah McCall), Lorraine TOUSSAINT (Viola ‘Tante Vi’ Marsette), Chris NOTH (William Bishop), Joe PERRINO (Dale Aldridge), Danny MASTROGIORGIO (Nic Palermo), Liza LAPIRA (Melody ‘Mel’ Bayani), Laya DELEON HAYES (Delilah), Nic Palermo (Nic Palermo), Jennifer FERRIN (Avery Grafton), et Erica Camarano (Paley)

Retrouvez « The Equalizer » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

