Les Grosses Têtes du 17 décembre 2022 : les invités de Laurent Ruquier ce soir sur France 2

Les Grosses Têtes du 17 décembre 2022 – Ce samedi soir à la télé, venez jouer avec Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sur France 2 ! C’est bientôt l’heure de se mettre sur son 31 ! Et juste avant Noël, Laurent Ruquier vous invite à célébrer la fin d’année en fanfare… Partagez un moment festif avec des Grosses Têtes aussi pétillantes que des bulles de champagne.







A suivre dès 21h10 sur France 2 et comme toujours en replay sur France.TV







Les Grosses Têtes du 17 décembre 2022 : invités et participants ce samedi soir

Comme d’habitude, deux équipes relèveront le défi de répondre à des questions de culture générale, danseront au rythme de l’orchestre, et profiteront des jeux et happenings imaginés par le maître de cérémonie de cette soirée exceptionnelle.

Des invités viendront également mettre des paillettes dans la vie des Grosses Têtes, parmi lesquelles : Chimène Badi, Marc-Antoine Le Bret, Paloma, la gagnante de Drag Race France, Mister France 2022, ou encore Michel Fugain… Et pour lire dans les étoiles, un médium viendra donner ses prédictions pour 2023 !

Cette fois, c’est Michèle Bernier, Valérie Mairesse, Liane Foly, Arielle Dombasle et Paul el Kharrat qui se mesureront à Sébastien Thoen, Yoann Riou, Jérémy Ferrari, Steevy et Roselyne Bachelot !

Laurent Ruquier vous attend pour revivre 2022 aux côtés de ses Grosses Têtes ce soir sur France 2.



