Tous en cuisine du 26 décembre 2022 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Tous en cuisine du 26 décembre 2022 la liste des ingrédients et l'invité du jour – Nouvelle et dernière semaine pour Cyril Lignac et son émission culinaire en direct « Tous en cuisine ». Ce lundi soir, le chef vous a préparé deux nouvelles recettes – une entrée et un plat – et on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Cyril cuisinera en direct Jérôme Anthony et son invité du jour : Nelson Monfort.







Une émission à voir dès 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Au total pendant cette spéciale Fêtes, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tous en cuisine du 26 décembre 2022 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : CREVETTES MI-CUITES, VINAIGRETTE AU CITRON



Les ingrédients pour 4 personnes

12 crevettes type gambas crues et décortiquées

Quelques feuilles de coriandre

Fleur de sel de Guérande

Pour la vinaigrette citron :

3 cuil. à soupe de miel liquide

3 cuil. à soupe de jus de citron jaune

1 cuil. à café de sauce soja

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

PLAT : CABILLAUD AU BOUILLON THAÏ

Les ingrédients pour 4 personnes

4 pavés de cabillaud frais de 130 g par personne

400 g de riz blanc cuit à la vapeur

1 concombre épluché

8 champignons de Paris lavés

Quelques feuilles de coriandre, d’aneth et d’estragon

15 g de beurre demi-sel

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour le bouillon thaï :

150 g de champignons de Paris lavés et coupés en lamelles

20 g de gingembre frais et épluché

2 bâtons de citronnelle frais coupés en lamelles

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

½ piment thaï roug

1 cuill. à soupe de concentré de tomates

½ concombre lavé et coupé en rondelles épaisses

1 l de lait de coco

1 l de bouillon de volaille (cube)

50 g de sauce nuoc mam

10 g de sucre en poudre

1 jus de citron jaune

50 g de beurre doux froid coupé en cubes

Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

