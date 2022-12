Un si grand soleil du 6 décembre : révélation sur la mort de Sylvie (résumé épisode 1031 en avance)

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil du 6 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1031 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 6 décembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna attend Claudine en salle de réunion. Elle lui explique qu’au commissariat sur le bureau de Cross elle a trouvé un document qu’on ne lui avait pas communiqué. Il s’agit d’un pv pour excès de vitesse de Guilhem le soir de la mort de Sylvie. Il n’était donc pas avec l’usurier et a encore menti sur son alibi !







Publicité





Yann reçoit un appel de Hugo. Il n’a pas dormi de la nuit pour réexaminer le corps de Sylvie. Il pense être allé un peu vite dans ses conclusions : les marques de ses avant-bras pourraient aussi être dues à la chute dans les escaliers ! La mort pourrait donc être accidentelle, il doit retourner sur les lieux pour vérifier.



Publicité





Noémie explique à Akim qu’elle va aller voir une avocate recommandée par Ludo. Akim est jaloux et il pense qu’une procédure judiciaire pourrait envenimer les choses. Mais Noémie pense qu’elle n’a pas le choix. Elle retrouve Claudine, qui la reçoit à la place de Johanna. Elle lui montre la vidéo. Claudine pense qu’il faut commencer par une conciliation avant d’aller devant les tribunaux. Il ne faut porter plainte qu’en dernier lieu, elle lui demande de lui faire confiance.

Marion vient voir son avocat, elle veut donner une nouvelle interview pour enfoncer le clou. Il n’apprécie pas, elle risque d’être attaquée en diffamation. Elle se renseigne pour l’héritage s’il est reconnu coupable… Il lui explique qu’elle touchera sa part dans ce cas.

Noémie retrouve la fille du voisin, qui comprend pour les problèmes autour des pesticides. Elle lui avoue avoir pris conseil auprès d’un avocat. Elle espère qu’il va être ouvert à la discussion. Noémie l’interroge sur Lancelot mais la voisine lui explique que son père a refusé d’appeler un vétérinaire.

Hugo et Cross retournent chez Sylvie. Hugo revérifie tout… Pour lui, elle ne peut pas s’être fait ces traces en tombant, c’est bien des traces de lutte. Mais ils retrouvent une plume au sol. Hugo a déjà vu la même retrouvée dans les escaliers. Ils cherchent, un oiseau est coincé dans le conduit de la cheminée. C’est un énorme rapace ! Hugo va l’examiner au labo.

Noémie appelle Ludo pour le remercier pour l’avocate. Elle lui demande un autre service, elle lui parle du cheval et aimerait qu’il vienne le voir. Il accepte mais lui rappelle qu’il n’est pas véto, il ne pourra pas faire grand chose. Ludo décide d’appeler Christophe, qui accepte de venir l’osculter.

La fille de William vient l’informer que Noémie veut faire une conciliation. Mais il refuse et ne veut rien entendre.

Akim interroge son frère au sujet de Ludo. Il se demande s’il n’en pince encore pour elle… Il pense que non. Ludo rentre préparer le dîner, Akim s’en va.

Johanna appelle Guilhem, elle lui reproche de lui avoir menti et lui parle du pv. Il lui assure que c’est pas possible ! Johanna lui demande de lui dire la vérité. Guilhem jure qu’il n’a rien fait et ne comprend pas. Il pense que c’est peut être un faux pv glissé dans son dossier pour déstabiliser sa défense. Johanna semble tilter et raccroche…

Akim retrouve Noémie, qui reçoit un message d’Elodie. La fille du voisin lui dit qu’il refuse la conciliation.

Yann s’apprête à partir du boulot quand Johanna lui tombe dessus. Elle lui reproche de l’avoir piégée. Elle lui dit d’aller se faire voir et s’en va…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 décembre 2022

Un si grand soleil du 6 décembre extrait, Yann et Hugo font une découverte

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note