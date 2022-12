Un si grand soleil spoilers : Akim frappe Ludo, Eve tentatrice, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 19 au 23 décembre)

5 ( 2 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 19 au 23 décembre 2022 – Le week-end ne fait que commence et vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Cette semaine, l’enquête sur l’agression de William commence. Noémie s’inquiète des conséquences du vol de Lancelot et Elodie découvre que son enclos est vide… Entre Akim et Ludo le torchon brule : Akim frappe Ludo !

De son côté, Eve fait ses débuts en tant que tentatrice et elle ne recule devant rien pour séduire et piéger Rudy…

Quant à Arthur, il se prend un mur avec Laurine !

Lundi 19 décembre 2022, épisode 1040 : Comme la police s’interroge sur l’agression du père d’Elodie, Noémie commence à paniquer et ne sait trop quelle attitude adopter. Pendant ce temps, les relations se dégradent entre Marc et son fils Louis à cause de Léonor.

Mardi 20 décembre 2022, épisode 1041 : Pensant protéger Noémie et se méfiant d’Akim, Ludo demande une énorme faveur à Bilal, qui hésite à accepter. Arthur, quant à lui, obtient son permis de conduire et se comporte mal avec son pote Dylan.

Mercredi 21 décembre 2022, épisode 1042 : Manu et Alex se demandent de plus en plus si Noémie et Elodie ne leur cachent pas des choses à propos de l’agression de William. Pendant ce temps, Eve, Claudine et Dimitri tentent de trouver la meilleure stratégie pour aborder Rudy.

Jeudi 22 décembre 2022, épisode 1043 : Manu trouve qu’Akim se comporte comme un gamin et essaie de le ramener à la raison avec l’aide d’Alex. Quant à Arthur, il va de déconvenues en déceptions et de plus en plus en roue libre se montre maladroit avec Jennifer.

Vendredi 23 décembre 2022, épisode 1044 : Tandis qu’Eve cache à Manu une rencontre sulfureuse, Ludo est victime d’une agression physique à laquelle il ne pouvait pas s’attendre. Après les révélations de Bilal, Akim parviendra-t-il à pardonner Noémie ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 19 au 23 décembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

