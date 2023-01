50mn Inside du 21 janvier : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 8 )

50mn Inside du 21 janvier 2023, sommaire et reportages – Comme chaque samedi, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 21 janvier 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🌟 A la Une – Kate Winslet

Dans quelques semaines, Titanic, le film culte qui l’a révélée aux côtés de Leonardo DiCaprio fêtera ses 25 ans et ressortira au cinéma pour l’occasion. En ce moment, l’actrice est à l’affiche d’Avatar 2 et a fait le buzz il y a quelques jours en rassurant une toute jeune journaliste avant une interview.

🎞️ En coulisses – au Festival de l’Alpe d’Huez

L’Alpe d’Huez, c’est le rendez-vous des stars en hiver, depuis 1997. Niché à 1860mètres d’altitude, il s’est imposé comme une référence en Europe. Le Festival de l’Alpe d’Huez est le seul consacré à la comédie. Certains acteurs en profitent aussi pour se détendre, comme l’humoriste Chantal Ladesou.



Publicité





📸 Le Portrait : rencontre avec Angèle

« Se blesser sur scène, il fallait bien que ça arrive un jour ». C’est dans l’Est parisien à cinquante mètres de hauteur au Bonnie Club que nous retrouvons en ce début 2023 celle qui a marqué l’année 2022. De New York, il y a 1 an, à la plus grande salle d’Europe, Paris La Défense Arena, en décembre dernier la chanteuse revient sur les étapes importantes de sa carrière.

🎶 La Story : l’Envie d’Aimer, retour sur la chanson culte des 10 commandements à jamais attachée à la mémoire de son interprète, Daniel Levi.

Pour célébrer sa mémoire, ses proches reviennent pour nous sur l’incroyable parcours de Daniel Lévi et sur la naissance de ce tube.

50mn Inside du 21 janvier 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

👠 Dans le Secret du Crazy Horse

✈️ Le document d’Inside : Botswana, l’aventure au cœur de l’Afrique

Entre le verdoyant delta de l’Okavango ou le désert du Kalahari, c’est une aventure complètement dépaysante qui vous attend, dans des paysages extraordinaires.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note