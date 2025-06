50mn Inside du 28 juin 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 28 juin 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 28 juin 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🥇 L’événement – Paris : un an après les JO, rallumer la flamme !⁣

Paris passe à l’heure d’été. Entre le retour de la flamme olympique et la grande fête foraine qui s’y installe, comment le jardin des Tuileries fait-il revivre l’esprit des JO ?

🩰 En coulisses – Le plus grand bal de France⁣

Un cadre exceptionnel et des danseurs en smokings et robes longues. Comment orchestrer un tel évènement ? Pourquoi cette tradition revient-elle en force ?



🎭 Le portrait – Dany Boon⁣

Rencontre avec l’un des acteurs et humoristes préférés des français.

👑 La story – « Le Roi soleil »

« Le Roi soleil » fête ses 20 ans et revient sur scène à la rentrée. Quels sont les secrets de cette comédie musicale culte ?

50mn Inside du 28 juin 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – Hôtels de la Côte d’Azur : la course aux étoiles⁣

Direction la Côte d’Azur, la destination française la plus prisée de l’été pour ses plages, son soleil et ses hôtels de luxe. Surenchère de services exclusifs et course à l’excellence. Quelles sont leurs recettes pour faire la différence ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.