Année zéro du 10 janvier : vos épisodes ce soir sur M6

Année zéro du 10 janvier 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la série « Année zéro », portée par Claire Keim, Émilie Dequenne, Marc Riso et Marc Ruchmann. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Année zéro du 10 janvier 2023 : vos 2 épisodes inédits

Épisode 3 : Mai 2023, malgré leurs efforts, l’année se répète pour Anna, Juliette et Cédric. Des patients de Marc sont assassinés à l’hôpital et ils n’ont pas la moindre piste concernant l’identité du tueur. Pire, en essayant de le coincer, ils ont changé le cours des choses. Ils naviguent maintenant à vue et le tueur peut frapper à tout moment. Parallèlement, Anna est perdue dans ses sentiments entre Marc et Simon. Les succès personnels et professionnels de Juliette font naître de la jalousie chez ses collègues. Le rapprochement entre Cédric et Margot est contrarié par la tournée internationale que Margot commence dans quelques jours à Londres.

Épisode 4 : Anna, Juliette et Cédric ont enfin démasqué l’assassin de Marc. Ils mettent en place un plan ambitieux pour le coincer, mais c’est sans compter sur l’intelligence et l’adresse d’un homme prêt à tout pour mettre son plan à exécution. Quittée par Marc et ayant pris ses distances avec Simon, Anna est plus seule que jamais. Juliette cache sa mise à pied à Karim. Cédric parviendra-t-il à se faire pardonner auprès de Margot ?



Avec Claire KEIM (Anna Honoré), Émilie DEQUENNE (Juliette Kharoub), Marc Riso (Cédric Giraud), Marc RUCHMANN (Simon Legendre), Éric CARAVACA (Marc Honoré), Loup-Denis ELION (Stéphane Iannucci), Elisa ERKA (Margot de Michelis)

Découvrez « Année zéro » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

