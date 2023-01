Ici tout commence du 19 janvier : Charlène prête à tricher (résumé + vidéo épisode 582)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 19 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 582 – Charlène fait une proposition à Teyssier ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, elle lui propose de tricher pour qu’il gagne le championnat ! Teyssier refuse catégoriquement. Et de son côté, Salomé pense que Thomas lui fait la tête…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 3 février 2023







Publicité





Ici tout commence du 19 janvier 2023 – résumé de l’épisode 582

A l’Institut Auguste Armand, Teyssier s’est fait surprendre par le niveau de Ferigno ! Charlène veut semer la zizanie. Mais, Teyssier souhaite gagner dans les règles de l’art. De son côté, Salomé se pose des questions sur Thomas, qui ne répond plus à ses messages…

Entre angoisses et menaces, Mehdi a la tête sous l’eau. En cuisine, Axel et Jasmine élaborent un plan pour réconcilier Ethan et Samia.



Publicité





Ici tout commence du 19 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note